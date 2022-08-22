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Производство и закупка вооружений: Токаев провел заседание Совбеза

Производство и закупка вооружений: Токаев дал поручения госорганам Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности, сообщает Zakon.kz.

Под председательством главы государства в Акорде состоялось заседание Совета Безопасности, в ходе которого были рассмотрены вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в данной сфере.

Председатель Совета Безопасности заслушал доклады первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева и министра обороны Руслана Жаксылыкова.

По итогам заседания президентом были даны соответствующие поручения государственным органам.

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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