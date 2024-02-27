27 февраля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта Акорды, на мероприятии рассмотрели вопросы актуализации основных подходов к реализации Стратегии национальной безопасности.

Глава государства отметил особое значение рассматриваемой проблематики с точки зрения укрепления экономического и военного потенциала Казахстана в свете усложнения геополитической ситуации в мире.



С докладом выступил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. Информацию также представили руководители ряда профильных государственных органов.

В дополнение президент подчеркнул необходимость объективного анализа ключевых вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.

Глава государства отметил, что вопросы безопасности граждан и государства в целом должны постоянно находиться в фокусе внимания правительства и всех ведомств в качестве приоритетного направления их деятельности.

"По итогам заседания Советом безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы защиты национальных интересов и управления рисками национальной безопасности", – сказано в сообщении.

17 января 2024 года распоряжением Токаева Марат Аймашев был назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Казахстана.