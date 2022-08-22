Заведующий отделением больницы избил санитара в Алматы

Ранее в социальных сетях появилась информация об избиении 19-летнего санитара заведующим приемным отделением Городской клинической больницы №7. Корреспонденту Zakon.kz в администрации медучреждения прокомментировали данную информацию.

Сотрудники горбольницы сообщили Talgarnews, что у молодого парня гематомы на голове, он «даже не защищался, так как боялся заведующего». Санитар находится на больничном, а его родители написали заявление в полицию.

По словам сотрудников медучреждения, заведующий частенько избивает санитаров.

Оказывает психологическое давление, кричит. Ему все сходит с рук. Мы работаем с больными, у нас нелегкая работа. Самую грязную работу выполняют санитары, и они же терпят рукоприкладство. Кроме того, все другие больницы получают премию, а мы остаемся на стороне. Все прошедшие праздники не получаем премию. Помогите нам, донесите наше положение до министерства, – обратились к Talgarnews сотрудники больницы, которые попросили не указывать их имена и фамилии.

Как сообщается, коллеги избитого собирают подписи, чтобы в отношении заведующего приемным покоем было начато служебное расследование.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в администрацию Городской клинической больницы №7 Алматы.

В Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита поступил сигнал о конфликтной ситуации между сотрудниками приемного отделения. Для выяснения обстоятельств состоялась беседа с медперсоналом отделения, в том числе с заведующим отделением, санитаром, якобы потерпевшим в результате применения физической силы со стороны заведующего отделением. Факт применения рукоприкладства не подтвержден в силу отсутствия конкретных свидетелей, видевших это на деле, а также сам санитар не обращался с заявлением к руководству клиники по данному вопросу. Администрация Городской клинической больницы №7 Алматы

В администрации медучреждения отметили, что был проведен разбор случая.