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Заведующий отделением больницы избил санитара в Алматы

Заведующий избил санитара в Алматы – комментарий администрации горбольницы Фото: Zakon.kz
Ранее в социальных сетях появилась информация об избиении 19-летнего санитара заведующим приемным отделением Городской клинической больницы №7. Корреспонденту Zakon.kz в администрации медучреждения прокомментировали данную информацию.

Сотрудники горбольницы сообщили Talgarnews, что у молодого парня гематомы на голове, он «даже не защищался, так как боялся заведующего». Санитар находится на больничном, а его родители написали заявление в полицию.

По словам сотрудников медучреждения, заведующий частенько избивает санитаров.

Оказывает психологическое давление, кричит. Ему все сходит с рук. Мы работаем с больными, у нас нелегкая работа. Самую грязную работу выполняют санитары, и они же терпят рукоприкладство. Кроме того, все другие больницы получают премию, а мы остаемся на стороне. Все прошедшие праздники не получаем премию. Помогите нам, донесите наше положение до министерства, – обратились к Talgarnews сотрудники больницы, которые попросили не указывать их имена и фамилии.

Как сообщается, коллеги избитого собирают подписи, чтобы в отношении заведующего приемным покоем было начато служебное расследование.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в администрацию Городской клинической больницы №7 Алматы.

В Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита поступил сигнал о конфликтной ситуации между сотрудниками приемного отделения. Для выяснения обстоятельств состоялась беседа с медперсоналом отделения, в том числе с заведующим отделением, санитаром, якобы потерпевшим в результате применения физической силы со стороны заведующего отделением. Факт применения рукоприкладства не подтвержден в силу отсутствия конкретных свидетелей, видевших это на деле, а также сам санитар не обращался с заявлением к руководству клиники по данному вопросу.Администрация Городской клинической больницы №7 Алматы

В администрации медучреждения отметили, что был проведен разбор случая.

Службе внутреннего аудита поручено в течение рабочего дня контролировать рабочий процесс и микроклимат в приемном отделении. На 22 августа текущего года планировался кадровый совет с участием всех сотрудников приемного отделения. По выяснении всех обстоятельств будут приняты соответствующие меры.Администрация Городской клинической больницы №7 Алматы

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