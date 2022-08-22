Заработал единый telegram-чат для выявления системных проблем бизнес-сообщества – Антикор Алматы

Антикоррупционной службой Алматы начата масштабная работа по выявлению коррупционных рисков в сфере налогового и таможенного администрирования, передает Zakon.kz.

Одним из наиболее острых вопросов населения и бизнеса нашего города является фискальная сфера, которая включена в Карту коррупционных рисков. На сегодня антикоррупционное ведомство города совместно с департаментом государственных доходов проводит антикоррупционный мониторинг в целях исключения коррупционных и административных барьеров в сфере налогового и таможенного администрирования. Антикор Алматы

Для выполнения данной работы сформирована рабочая группа и создан чат в мессенджере Telegram Almaty&Business, которые стали инструментом оперативного решения вопросов по улучшению бизнес-климата города.

Первое заседание рабочей группы состоялось на площадке Antikor оrtalyǵy с участием предпринимателей, представителей общественных объединений, РПП «Атамекен» и государственных органов.

Фото: Антикор Алматы

В Антикоррупционной службе отметили, что в случае наличия у участников таможенной и налоговой сферы деятельности барьеров, проблемных вопросов, жалоб и предложений предлагается их направлять в созданный telegram-чат Almaty&Business.