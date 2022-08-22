В Алматинской области сбили пенсионера на велосипеде и скрылись с места ДТП

Фото: polisia.kz

Вечером 21 августа в Отдел полиции Жамбылского района Алматинской области поступило сообщение о том, что у въезда в село Таран неизвестный автомобиль совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. Позже в соцсетях распространились кадры с места ДТП, передает Zakon.kz.

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