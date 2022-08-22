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В Алматинской области сбили пенсионера на велосипеде и скрылись с места ДТП

Сбил пенсионера на велосипеде и скрылся с места ДТП: задержан подозреваемый Фото: polisia.kz
Вечером 21 августа в Отдел полиции Жамбылского района Алматинской области поступило сообщение о том, что у въезда в село Таран неизвестный автомобиль совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. Позже в соцсетях распространились кадры с места ДТП, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте информационного медиапортала МВД РК, в результате ДТП 81-летний пожилой мужчина доставлен в ЦРБ Жамбылского района.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 61-летний житель Карасайского района, управлявший автомашиной ZAZ Chance. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ст. 610, ч. 2 «ДТП, повлекшее легкий вред здоровью», ст. 611, ч. 2 «Оставление места ДТП» и ст. 608, ч. 3 «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» КоАП РК. В настоящее время задержанный взят под стражу. Автомашина водворена на штрафную стоянку.Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

В ведомстве отметили, что для определения степени опьянения водителя назначена химико-токсикологическая экспертиза.

По результатам назначенных экспертных исследований по материалам ДТП будет принято окончательное решение.

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