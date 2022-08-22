Заморозки, туман, пыльная буря – прогноз погоды в Казахстане на 23 августа

Фото: unsplash

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 августа 2022 года. На северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

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