Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Заморозки, туман, пыльная буря – прогноз погоды в Казахстане на 23 августа

прогноз погоды в Казахстане на 23 августа Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 августа 2022 года. На северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.
Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, западе – туман, ночью на севере, востоке области на поверхности почвы сохраняются заморозки до -2°C. Днем на юго-западе – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области сохраняется, на востоке Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области – сильная жара.

Читайте также

День памяти Динмухамеда Кунаева прошел в Алматы

Динмухамед Кунаев: В жизни всего было предостаточно — и радостей, и трудностей

Заработал единый telegram-чат для выявления системных проблем бизнес-сообщества – Антикор Алматы

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Чем запомнится 22 августа для представителей всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 августа: чем запомнится этот день представителям всех знаков зодиака
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
рубль, тенге, доллар
Курсы валют на 22 августа в обменных пунктах Казахстана
Техосмотр авто: что нужно знать
Техосмотр авто: что нужно знать
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
рабочие
Улицу частично перекроют в Алматы в ночь на 23 августа
Казахстан запасы воды
Запасы воды почти исчерпаны в трех областях Казахстана
Слон убил хозяина в Таиланде
Слон убил хозяина из-за работы в жару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления