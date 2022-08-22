Заморозки, туман, пыльная буря – прогноз погоды в Казахстане на 23 августа
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 августа 2022 года. На северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.
Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, западе – туман, ночью на севере, востоке области на поверхности почвы сохраняются заморозки до -2°C. Днем на юго-западе – пыльная буря. РГП «Казгидромет»
В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области сохраняется, на востоке Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в Атырауской области – сильная жара.
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