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День памяти Динмухамеда Кунаева прошел в Алматы

День памяти Динмухамеда Кунаева прошел в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы прошел день памяти выдающегося государственного и общественного деятеля Казахстана Динмухамеда Кунаева.

В рамках дня памяти на кладбище Кенсай прошло поминовение, а в центре города состоялось возложение цветов к бюсту Кунаева. В церемонии приняли участие родные и близкие выдающегося казахстанца, заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев, представители общественности, жители города.

День памяти Динмухамеда Кунаева прошел в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

День памяти Динмухамеда Кунаева прошел в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

День памяти Динмухамеда Кунаева прошел в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В этот же день в Доме-музее Динмухамеда Кунаева прошла экскурсия по обновленным экспозициям. Специалисты провели восстановительные работы в музее в рамках празднования 110-летия выдающегося государственного деятеля.

День памяти Динмухамеда Кунаева прошел в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, открытие Дома-музея Динмухамеда Кунаева после реставрации состоялось 19 апреля текущего года. К работам были привлечены ведущие специалисты в области музейного и архивного дела, дизайнеры, скульпторы, художники, видеоинженеры. В ходе работ разработаны концепция и эскиз проекта, которые были согласованы Международным фондом Д. А. Кунаева.

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Кунаев Динмухамед Алматы
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