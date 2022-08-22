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За 2 млн тенге пытались продать новорожденную в Алматы

Новорожденного пыталась продать молодая пара алматинцев Фото: unsplash
В Алматы пытались продать новорожденную. По подозрению в совершении данного преступления задержаны семеро человек. Роли каждого из них был четко распределены, передает Zakon.kz.
Свою дочь, шести дней от роду, пыталась продать 24-летняя женщина и ее 21-летний сожитель. Установлено, что покупателей на еще не родившегося ребенка пара стала искать два месяца назад. Откликнулись жители Алматы – 48-летний гражданин У. и 46-летняя гражданка Е. Стороны сошлись в цене – 2 млн тенге. Сделку назначили на минувшие выходные. Однако планы фигурантов были нарушены спецопераций, проведенной сотрудниками Управлений криминальной полиции и по борьбе с организованной преступностью одновременно в разных частях города.Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов

По его словам, в числе первых были задержаны биологические родители девочки, далее – потенциальные покупатели и семейная пара посредников.

Последующим этапом было задержание 56-летней гражданки А., которая за денежное вознаграждение взяла на себя обязательства по оформлению документов на ребенка.Дидар Аханов

В полиции отметили, что покупатели и посредники были задержаны одновременно при передаче друг другу малышки и оставшейся суммы сделки.

И очень важная деталь: у посредников на руках в момент встречи были еще два грудных ребенка, предположительно трех и семи месяцев. Мужчина стал утверждать, что это их родные дети. Однако документов малышей предоставить не смогли. Таким образом, в результате этой спецоперации у подозреваемых были изъяты трое малышей. Они для обследования и, в случае необходимости, оказания помощи доставлены в медицинское учреждение. Не исключаем, что этих детей подозреваемые могли так же использовать в качестве «живого товара». Следствие обязательно установит истину.Дидар Аханов

По данным Следственного управления ДП Алматы, по данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 135 ч. 2 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

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