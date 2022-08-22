Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии

Департамент государственных доходов по городу Алматы предупреждает, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие авто в РК можно только после таможенной очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов, сообщает Zakon.kz.

Допускается временный ввоз иностранными физическими лицами автомобиля для личного пользования на срок не более одного года.

При временном ввозе легковых автомобилей иностранными гражданами на период их временного пребывания таможенные платежи не уплачиваются только при условии их эксплуатации иностранными гражданами. Пресс-служба ДГД по городу Алматы

Как отметили в ведомстве, в случае неуплаты положенных таможенных пошлин и налогов автомобиль подлежит задержанию и водворению в зону таможенного контроля склада временного хранения.