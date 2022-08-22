В городе Тоболе пропавшую девочку нашли в кустах

В полицию Костанайского района обратилась жительница города Тобола и сообщила о пропаже своего несовершеннолетнего ребенка, передает Zakon.kz.

Семилетняя девочка в 20:50 ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. По словам матери, это был не первый случай.

Получив сообщение, личный состав незамедлительно приступил к поискам. Был организован ситуационный штаб, где распределены все силы и средства по городу с проческой всех прилегающих к месту проживания улиц. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение двух часов ребенок был найден и передан семье. И.о. начальника отдела полиции Костанайского района Мухтар Джармухамедов

Девочку обнаружили в кустах в 900 метрах от дома с помощью служебно-розыскной собаки по кличке Аладдин. Как оказалось, она заблудилась. Мать найденной девочки поблагодарила сотрудников полиции за то, что нашли ее ребенка здоровым и невредимым.