Новый парк ветрогенераторов запустят в Актюбинской области в 2024 году

Ветряная электростанция (ВЭС) «Хромтау» мощностью до 155 МВт и площадью 150 га решит проблему дефицита электроэнергии Актюбинской области, а также позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 520 тыс. тонн в год.

Капсулу первой ветряной электростанции на месте строительства заложили аким Актюбинской области Ондасын Уразалин, председатель и члены совета директоров ERG Александр Машкевич, Патох Шодиев и Шухрат Ибрагимов.

Фото: ERG

Для Группы ERG это первый проект возведения ветряной электростанции. Сумма инвестиций составляет 110 млрд тенге. Он строится в рамках программы по декарбонизации предприятий и в соответствии с принципами ESG.

В строительстве будут применяться новейшие инжиниринговые и технологические разработки. Мощные турбины способны вырабатывать электричество при самых разных погодных условиях при скорости ветра от 3 до 25 метров в секунду. Это позволит гарантировать производство необходимых мощностей в резко-континентальном климате Западного Казахстана.

Фото: ERG

Энергия ветра будет поступать на Донской горно-обогатительный комбинат АО «ТНК «Казхром» - крупнейшее промышленное предприятие Актюбинской области. Сегодня он потребляет порядка 45 МВт электроэнергии.

По предварительным прогнозам, с учетом новых проектов и роста объемов производства, уже в ближайшей перспективе объем потребления энергии возрастет до 80 МВт, и это могло стать серьезной нагрузкой на энергосистему региона. Новая ветроэлектростанция позволит не только покрыть растущие потребности Донского ГОКа, но и снабдить дополнительной электроэнергией Актюбинскую область и соседние промышленные предприятия. Это решит проблему дефицита во всем регионе.

Кроме того, чистая энергия ВЭС снизит угольную генерацию в Казахстане - выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся на 520 тыс. тонн в год.

В целом, ERG рассчитывает сократить выбросы СО2 на 2 млн тонн (в рамках реализации экологической стратегии, которая включает в себя проекты по развитию ВИЭ, энергоэффективности и энергосбережения).

По словам представителей ERG, к 2030 году выбросы твердых веществ будут снижены на 56%, сбросы - на 30%, объемы водопотребления - на 33%.

Фото: ERG

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году, и мы всецело поддерживаем эту инициативу. Сегодня мы делаем важный шаг, и я всем сердцем верю, что переход Донского ГОКа на энергию ветра станет успешным кейсом, который мы сможем повторить на других предприятиях ERG. И если наш опыт строительства ветроэлектростанции станет примером для других крупных предприятий Казахстана, мы сможем приблизиться к амбициозной цели – стать углеродно-нейтральным государством, - отметил на церемонии закладки капсулы председатель Совета директоров ERG Александр Машкевич.

В рамках экологической стратегии ERG в Хромату также реализуется проект «Строительство обогатительной фабрики по переработке шламов» на Донском ГОКе.

Он позволит сократить объемы накопленных шламов и повысить эффективность извлечения оксида хрома с получением концентрата в объеме до 700 тыс. тонн в год. Это позволит снизить прогнозируемый дефицит концентрата. Фабрика заработает в 2023 году. Объем инвестиций в проект - более 50 млрд тенге, 270 постоянных рабочих мест.

Необходимо отметить, что на Донском ГОКе реализуется еще один проект - строительство второй очереди шахты «Десятилетие Независимости Казахстана» (ШДНК-2).

Она позволит восполнить и увеличить объемы добычи хромовой руды до 7,5 млн тонн в год, а значит обеспечить бесперебойную работу ферросплавных заводов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Здесь будут использоваться современные методы добычи руды взамен традиционных низко производительных. Поэтапный запуск планируется в 2024-2025 годы и позволит создать до 1000 рабочих мест. Объем инвестиций превышает 877,6 млрд тенге.

Фото: ERG

Все три инвестиционных проекта реализует компания ERG Capital Projects, специально созданная для подготовки и реализации инвестиционных проектов Группы в Казахстане.