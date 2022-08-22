Средний класс уменьшился, уровень счастья повышается в Казахстане – исследование

Несмотря на то, что расходы казахстанцев растут, а доходы – нет, жители нашей страны лидируют в рейтинге счастья среди стран СНГ, передает Zakon.kz.

Президент Казахстанской ассоциации профессиональных исследователей общественного мнения и рынка (КАПИОР) Наталья Оспанова поделилась данными свежего исследования по субъективной оценке социального положения казахстанцев и сравнила результаты с показателями 2006 года.

За последние 15 лет произошли достаточно серьезные изменения в социальной сфере страны. Например, если говорить о платежеспособном населении, а именно тех, кому хватает денег на покупку бытовой техники, и они могут позволить себе дорогостоящие товары, недвижимость, то эта аудитория практически не поменялась: как было 24%, так и осталось. Но обратите внимание на середину, ее мы называем средним классом. Это те, кому хватает доходов на покупку питания, одежды, но покупка крупной бытовой техники может вызывать затруднения. За 15 лет эта группа людей среднего класса существенно сократилась – с 51 до 31%. Более того, в два раза выросла доля тех, у кого есть затруднения с покупкой одежды. Аналитик Наталья Оспанова

В то же время специалисты выяснили, что треть казахстанцев тратит на питание более 50% своего дохода. А на вопрос: «Как за последний год поменялось ваше материальное положение?» в 2006 году тех, кто говорил, что положение ухудшилось, было всего 7%, тогда как в 2022 году это уже все 35% опрошенных. Получается, что доля тех, кто отмечает ухудшение за последний год, увеличилась в пять раз.

Кроме того, Наталья Оспанова представила данные, насколько жители довольны уровнем жизни в своем населенном пункте, жилищными условиями и ассортиментом продовольственных товаров. И здесь, вопреки предыдущим показателям, большинство выражает достаточно высокую удовлетворенность.

Положительная и оптимистичная тенденция прослеживается во всех наших исследованиях, мы просмотрели динамику за несколько лет. Благополучные и проблемные по всем показателям годы. Уровень оптимизма у казахстанцев всегда высокий! Дополню, что этот уровень подтверждают и результаты международных исследований, которые проводятся ежегодно относительно уровня счастья в разных странах. В них Казахстан особенно отличился в последнем исследовании за 2021 год. Он обогнал все страны СНГ по уровню счастья и в мировом рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report занял 40-ю строчку, тогда как соседняя Россия только на 80-м месте. Наталья Оспанова

Аналитики всегда задаются вопросом, почему при инфляции и нехватке денег люди чувствуют себя счастливыми.