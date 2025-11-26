Уровень жизни: Казахстан является лидером в СНГ по индексу человеческого развития

Казахстан продолжает сохранять лидирующие позиции в рейтинге индекса человеческого развития среди стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

Согласно итоговому рейтингу стран мира по индексу человеческого развития (ИЧР) ПРООН в 2025 году, Казахстан сумел не только укрепить свои позиции, но и подняться с 67 на 60 место, что, в свою очередь, позволило ему обойти Россию, а с ней и большую часть стран постсоветского пространства.

Что такое ИЧР?

Индекс человеческого развития, или Human Development Index, если говорить простым языком, представляет собой совокупный показатель, оценивающий уровень качества жизни населения в отдельно взятом государстве.

В основу расчетов ИЧР входит оценка сразу нескольких направлений, в числе которых экономические показатели страны и фактический доход ее населения (измеряется уровнем валового национального дохода на душу населения по паритету покупательной способности), уровень здоровья граждан (измеряется показателями средней продолжительности жизни), а также доступ населения к системе образования (измеряется средней продолжительностью обучения детей и взрослых).

Далее из каждого показателя по вышеуказанным направлениям выводится среднее арифметическое, систематизированное в цифровое значение от 0 до 1, а после выводится их геометрическая средняя (кубический корень из их произведения), что и дает итоговое значение ИЧР.

В итоговом рейтинге оцениваемые государства распределяются по полученным значениям от большего к меньшему и классифицируются 4 категориями:

страны с очень высоким уровнем ИЧР (более 0,9);

страны с высоким уровнем ИЧР (от 0,8 до 0,9);

страны со средним уровнем ИЧР (от 0,5 до 0,8);

страны с низким уровнем ИЧР (менее 0,5).

Индекс рассчитывается сотрудниками программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов на ежегодной основе. Все расчеты производятся на основании их собственных аналитических разработок, статистических данных международных организаций и государственных органов стран-участников рейтинга.

Первый в СНГ по ИЧР

Идея рассчитывать рейтинг индекса человеческого развития принадлежит пакистанскому экономисту и финансисту Махбубу уль-Хаку. Ввел он его в 1990 году, когда проводил исследования по развитию человеческого потенциала под эгидой ПРООН.

В рейтинге стран мира по индексу человеческого развития ПРООН значится 193 государства. Казахстан в нем, по данным рейтинга от 2025 года, занимает 60 место с показателем 0,837, что позволяет ему не только входить в группу стран с высоким уровнем индекса человеческого развития, но и занимать первое место по этому показателю среди стран СНГ.

В этом случае ниже Казахстана разместились: Россия (занимает 64 место с показателем 0,832), Беларусь (65 место с показателем индекса 0,824), Армения (69 место с показателем 0,811), Азербайджан (81 место с показателем 0,789), Узбекистан (107 место с показателем 0,740), Кыргызстан (117 место с показателем 0,720) и Таджикистан (128 место с показателем 0,691).

Также Казахстан в этом рейтинге находится на лидирующих позициях и среди стран постсоветского пространства, уступая лишь Эстонии (занимает 36 место с показателем 0,905), Литве (39 место с показателем 0,895), Латвии (41 место с показателем 0,889) и Грузии (57 место с показателем 0,844).

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Первое место с показателем 0,972 занимает Исландия. Второе место делят между собой Норвегия и Швейцария – 0,970. Ну, а третье, фактически четвертое, занимает Дания. Ее показатель ИЧР составляет 0,962.

В топ-10 рейтинга также входят: Германия (0,959), Швеция (0,959), Австралия (0,958), Гонконг (0,955), Нидерланды (0,955) и Бельгия (0,951). США, согласно данным рейтинга, делят 17 место с Новой Зеландией и Лихтенштейном, однако по дополнительным показателям уступают и фактически располагаются на 19 строчке.

Дополнительными показателями в этом случае могут являться оценки социальной обстановки, положения в области прав человека и гражданских свобод, возможности участия населения в общественной жизни, степени территориальной мобильности граждан, показателей уровня культурного развития, доступа к информации, уровня безработицы, состояния преступности, охраны окружающей среды, экологической ситуации.

Страна со второй экономикой в мире – КНР, согласно данному рейтингу, занимает лишь 78 место с показателем индекса человеческого развития в 0,797.

Нижнюю часть таблицы рейтинга стран мира по индексу человеческого развития заняли государства африканского континента. В тройке аутсайдеров значатся Центральноафриканская республика (занимает 191 место с показателем 0,414), Республика Сомали (192 место с показателем 0,404) и Южный Судан (занимает последнее 193 место с показателем 0,388).