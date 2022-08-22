Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Контрактник погиб в Алматы

9мм пистолет Макарова Фото: pixabay
Правоохранительные органы проводят следственные действия. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 22 августа около 15:15. Погиб военнослужащий-контрактник Абылай Сабыров 2001 года рождения.

При исполнении служебных обязанностей военнослужащий допустил огнестрельное саморанение из закрепленного за ним табельного оружия пистолета Макарова. В результате полученного ранения военнослужащий скончался.Пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК

Другая информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.

Читайте также

Вооруженный мужчина угрожал жительнице Степногорска

Спасатели Алтая вызволили застрявших под бетонными плитами щенят

Данияр Кунафин
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Чем запомнится 22 августа для представителей всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 августа: чем запомнится этот день представителям всех знаков зодиака
рубль, тенге, доллар
Курсы валют на 22 августа в обменных пунктах Казахстана
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Дифференцированные цены установлены на дизтопливо в Казахстане
Предельные цены на дизтопливо установлены в Казахстане
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Техосмотр авто: что нужно знать
Техосмотр авто: что нужно знать
Кошмарный сон госслужащего: появились подробности погони, снятой в СпецЦОНе
Кошмарный сон госслужащего: появились подробности штурма в СпецЦОНе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления