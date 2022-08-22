Контрактник погиб в Алматы

Правоохранительные органы проводят следственные действия. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 22 августа около 15:15. Погиб военнослужащий-контрактник Абылай Сабыров 2001 года рождения.

При исполнении служебных обязанностей военнослужащий допустил огнестрельное саморанение из закрепленного за ним табельного оружия пистолета Макарова. В результате полученного ранения военнослужащий скончался. Пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК

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