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Посетителя бани обокрали на 500 тысяч тенге в Нур-Султане

Нур-Султан кража вещей из Бани Фото: Zakon.kz
Подозреваемый мог воспользоваться отсутствием свидетелей и похитить два телефона, лежавших в одном из ящиков с личными вещами посетителей, сообщает Zakon.kz.

В полицию Нур-Султана обратился житель столицы и сообщил, что его обокрал неизвестный. Из шкафчика в бане пропали два его мобильных телефона.

Общая сумма ущерба составила 500 тысяч тенге.

Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого 18-летнего парня. Кража произошла в раздевалке, где хранятся вещи посетителей.

Задержанный дал признательные показания, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. По факту кражи проводится досудебное расследование.ДП Нур-Султана

Полицейские рекомендовали гражданам быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра.

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