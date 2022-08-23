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Вице-президенту Аргентины грозит 12 лет тюрьмы

судебное заседание Фото: pixabay
Кристину Фернандес де Киршнер обвиняют в коррупции во время проведения общественных работ в 2007-2015 годах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал TN, на тот момент Киршнер занимала пост президента страны. Она неоднократно являлась фигурантом уголовных дел. Ее подозревали в незаконном обогащении, махинациях, а также в причастности к отмыванию денег и убийству прокурора Альберто Нисмана.

В мае 2016 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Кристины Фернандес де Киршнер. Тогда судья Клаудио Бонадио обвинил ее, экс-министра экономики Алекса Кисиллофу и бывшего главу Центрального банка Алехандро Ваноли в продаже долларов на фьючерсных торгах по заниженной цене. На имущество каждого из них был наложен арест на сумму 1 млн долларов.

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