Прогноз по урожаю озвучил глава Минсельхоза

На заседании правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о прогнозе по урожаю в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы – более 13,4 млн тонн. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев

Кроме того, по его словам, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,1 млн тонн, в том числе пшеницы – 2,5 млн тонн.