Прогноз по урожаю озвучил глава Минсельхоза
Фото: primeminister.kz
На заседании правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о прогнозе по урожаю в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы – более 13,4 млн тонн.Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев
Кроме того, по его словам, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,1 млн тонн, в том числе пшеницы – 2,5 млн тонн.
Глава Минсельхоза заверил, что ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт, и, соответственно, сохранения торговых позиций на наших традиционных рынках.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ