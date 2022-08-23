Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Прогноз по урожаю озвучил глава Минсельхоза

Казахстан уборочная кампания зерно прогнозы Фото: primeminister.kz
На заседании правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о прогнозе по урожаю в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы – более 13,4 млн тонн.Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев

Кроме того, по его словам, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,1 млн тонн, в том числе пшеницы – 2,5 млн тонн.

Глава Минсельхоза заверил, что ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт, и, соответственно, сохранения торговых позиций на наших традиционных рынках.

Читайте также

Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане

Как обстоят дела с мясом в Казахстане, рассказал глава Минсельхоза

В Казахстане могут разрешить платную охоту на сайгаков

Оксана Скибан
МСХ РК Карашукеев Ербол Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Отчим насиловал падчерицу в ВКО
Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Чем запомнится 22 августа для представителей всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 августа: чем запомнится этот день представителям всех знаков зодиака
Нур-Султан кража вещей из Бани
Посетителя бани обокрали на 500 тысяч тенге в Нур-Султане
рубль, тенге, доллар
Курсы валют на 22 августа в обменных пунктах Казахстана
Дифференцированные цены установлены на дизтопливо в Казахстане
Предельные цены на дизтопливо установлены в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления