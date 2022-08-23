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Комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ создадут в Казахстане

Казахстан цены ГСМ комиссия создание Фото: primeminister.kz
На заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил создать комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ, передает корреспондент Zakon.kz.
Поручаю Роману Васильевичу (Скляр – первый заместитель премьер-министра РК) создать под своим руководством постоянно действующую комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ. Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции и акиматами в случае необоснованного повышения цен обеспечить принятие соответствующих мер реагирования. Также Министерству индустрии, «Казмунайгазу» и КТЖ необходимо принять меры по обеспечению своевременной отгрузки нефтепродуктов с НПЗ. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Кроме того, министерствам цифрового развития и энергетики поручено ускорить внедрение информационной системы по контролю суточных лимитов отпуска дизтоплива. 

В период уборочной кампании Министерству энергетики совместно с акиматами регионов держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами. Ербол Шыракпаевич (Карашукеев – министр сельского хозяйства), продолжайте ежедневный мониторинг хода уборочных работ.Алихан Смаилов

Глава кабмина добавил, что в текущем году ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей, поэтому главная задача Минсельхоза и акиматов – проведение своевременной и качественной уборки.

Необходимо обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая. А также министерствам сельского хозяйства, индустрии и национальной компании КТЖ совместно с акиматами регионов провести работу по обеспечению подвижным составом и решению вопросов логистики. Министерству сельского хозяйства совместно «Продовольственной контрактной корпорацией» принять меры по своевременному формированию запасов кормов для обеспечения потребностей фермеров в зимний период с сохранением стабильных цен на них. Алихан Смаилов

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