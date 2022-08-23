Комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ создадут в Казахстане

На заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил создать комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ, передает корреспондент Zakon.kz.

Поручаю Роману Васильевичу (Скляр – первый заместитель премьер-министра РК) создать под своим руководством постоянно действующую комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ. Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции и акиматами в случае необоснованного повышения цен обеспечить принятие соответствующих мер реагирования. Также Министерству индустрии, «Казмунайгазу» и КТЖ необходимо принять меры по обеспечению своевременной отгрузки нефтепродуктов с НПЗ. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Кроме того, министерствам цифрового развития и энергетики поручено ускорить внедрение информационной системы по контролю суточных лимитов отпуска дизтоплива.

В период уборочной кампании Министерству энергетики совместно с акиматами регионов держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами. Ербол Шыракпаевич (Карашукеев – министр сельского хозяйства), продолжайте ежедневный мониторинг хода уборочных работ. Алихан Смаилов

Глава кабмина добавил, что в текущем году ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей, поэтому главная задача Минсельхоза и акиматов – проведение своевременной и качественной уборки.