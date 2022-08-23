Стоимость нефти растет на заявлении ОПЕК+

Мировые цены на нефть поднялись в пределах 1%. Рынки оценивают заявление о готовности ОПЕК+ снизить добычу. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Zakon.kz.

По состоянию на 10:46 по времени Нур-Султана цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77%, до 97,22 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,84%, до 91,12 доллара, – пишет 1prime.ru.

Рынки продолжают оценивать заявления о готовности ОПЕК+ сдерживать волатильность. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг сообщил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года.

По словам министра, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи.