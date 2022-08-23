В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане

Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров, передает Zakon.kz.

Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров, – говорится в сообщении.

Как отметили в АНК, в Казахстане, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили.

Дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжиганию ненависти и вражды, – сообщили в АНК.

Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли даже в самые сложные годы становления Независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность Казахстана и народа.

Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях. Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей, – отметили в АНК.