Неизвестный побил курьера Glovo в Нур-Султане

Фото: Zakon.kz

22 августа в 19:50 в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестные побили курьера Glovo, передает Zakon.kz.

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