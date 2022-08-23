Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Неизвестный побил курьера Glovo в Нур-Султане

курьер, задержание Фото: Zakon.kz
22 августа в 19:50 в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестные побили курьера Glovo, передает Zakon.kz.

Четверо парней передвигались на автомобиле Subaru, а затем остановились. Один из них вышел из авто и палкой нанес телесные повреждения курьеру Glovo.

По данному факту Управлением полиции района Есиль начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК «Хулиганство», по результатам которого будет принято процессуальное решение. Департамент полиции города Нур-Султана

Читайте также

В городе Тоболе пропавшую девочку нашли в кустах

За 2 млн тенге пытались продать новорожденную в Алматы

Кошмарный сон госслужащего: появились подробности штурма в СпецЦОНе

Ирина Лукичева
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Отчим насиловал падчерицу в ВКО
Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
высказывания, посол, Украина
В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане
Нур-Султан кража вещей из Бани
Посетителя бани обокрали на 500 тысяч тенге в Нур-Султане
Чем запомнится 22 августа для представителей всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 августа: чем запомнится этот день представителям всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления