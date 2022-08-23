Неизвестный побил курьера Glovo в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
22 августа в 19:50 в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестные побили курьера Glovo, передает Zakon.kz.
Четверо парней передвигались на автомобиле Subaru, а затем остановились. Один из них вышел из авто и палкой нанес телесные повреждения курьеру Glovo.
По данному факту Управлением полиции района Есиль начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК «Хулиганство», по результатам которого будет принято процессуальное решение. Департамент полиции города Нур-Султана
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