В хищении 369 млн тенге подозреваются должностные лица Управления спорта Алматы

Фото: akorda.kz

Экс-руководитель Управления спорта города Алматы и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО совершили хищение бюджетных средств на сумму 369 млн тенге. Это установили в Антикоррупционной службе по городу Алматы, передает Zakon.kz.

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