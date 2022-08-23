В хищении 369 млн тенге подозреваются должностные лица Управления спорта Алматы
Фото: akorda.kz
Экс-руководитель Управления спорта города Алматы и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО совершили хищение бюджетных средств на сумму 369 млн тенге. Это установили в Антикоррупционной службе по городу Алматы, передает Zakon.kz.
Они оформляли фиктивные договоры на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа и необоснованно перечисляли денежные средства на банковские счета родственников директора ТОО. Агентство по противодействию коррупции РК
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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