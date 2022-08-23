Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Экс-партнера по бизнесу застрелил мужчина в Жезказгане

Экс-партнера по бизнесу застрелил мужчина в Жезказгане Фото: Zakon.kz
В Жезказгане из-за давнего имущественного спора произошло убийство. Мужчина застрелил своего бывшего партнера по бизнесу, передает Zakon.kz.
22 августа в полицию поступило сообщение, что в квартире одного двухэтажного дома обнаружен с огнестрельным ранением труп его 54-летнего владельца. Пресс-служба ДП Улытауской области

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 60-летний житель города.

По его словам, потерпевший является его бывшим партнером по совместному бизнесу. Дело они прекратили, а имущество разделили. На этой почве между мужчинами возник конфликт, продолжавшийся в течение нескольких лет.

Подозреваемый пояснил, что находился в гараже и чистил охотничье ружье. В этот момент он увидел вышедшего во двор потерпевшего и выстрелил в него. Пресс-служба ДП Улытауской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99, ч. 1 УК РК.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Читайте также

Смертельное ДТП с участием автобуса и Lada произошло на трассе Алматы – Бишкек

Суды, гостиницу, поликлинику и ТРЦ «заминировали» в Нур-Султане

Еще одно нападение тюленя на человека произошло в Актау

Анастасия Стативкина
Область Ұлытау Жезказган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Отчим насиловал падчерицу в ВКО
Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
высказывания, посол, Украина
В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане
Нур-Султан кража вещей из Бани
Посетителя бани обокрали на 500 тысяч тенге в Нур-Султане
Чем запомнится 22 августа для представителей всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 августа: чем запомнится этот день представителям всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления