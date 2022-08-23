Экс-партнера по бизнесу застрелил мужчина в Жезказгане

В Жезказгане из-за давнего имущественного спора произошло убийство. Мужчина застрелил своего бывшего партнера по бизнесу, передает Zakon.kz.

22 августа в полицию поступило сообщение, что в квартире одного двухэтажного дома обнаружен с огнестрельным ранением труп его 54-летнего владельца. Пресс-служба ДП Улытауской области

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 60-летний житель города.

По его словам, потерпевший является его бывшим партнером по совместному бизнесу. Дело они прекратили, а имущество разделили. На этой почве между мужчинами возник конфликт, продолжавшийся в течение нескольких лет.

Подозреваемый пояснил, что находился в гараже и чистил охотничье ружье. В этот момент он увидел вышедшего во двор потерпевшего и выстрелил в него. Пресс-служба ДП Улытауской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99, ч. 1 УК РК.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.