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Законодательство РК

Мужчина застрелился во дворе своего дома в Караганде

Бывший полицейский застрелился в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 11:28 Фото: pexels
В Караганде мужчина застрелился во дворе своего дома, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась 10 июня. Однако стало известно о ней сегодня, 12 июня. В соцсетях появилосьт сообщение, что бывший полицейский отвез детей в пришкольный лагерь и детсад, вернулся домой и застрелился.

В пресс-службе ДП Карагандинской области информацию подтвердили.

"10 июня в Караганде во дворе своего дома обнаружен труп 48-летнего мужчины, который покончил жизнь самоубийством, выстрелив из собственного зарегистрированного ружья. Факт зарегистрирован в полиции. Проводится расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению", – прокомментировали в ведомстве.

Ранее в Алматы несогласный с увольнением из органов экс-полицейский взобрался на вышку.

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