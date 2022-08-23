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Как нужно питаться мужчинам после 40 лет

совет, питание Фото: pixabay
После 40 лет мужчинам нужно тщательнее следить за рационом, чтобы не набрать лишний вес. Ожирение снижает уровень тестостерона в организме, передает Zakon.kz.
Меньше есть красного мяса, больше рыбы и морепродуктов, достаточное количество растительного белка. Можно перекусывать любыми орехами, кроме арахиса, хорошо добавить в рацион тыквенные семечки.Врач-диетолог Нурия Дианова

Врач добавила, что мужчинам после 40 лет нужно ограничить употребление алкоголя. А лучше совсем отказаться от него. Дианова напомнила о том, как важно потреблять много свежих овощей и фруктов, пишет gazeta.ru.

Готовая продукция и колбасные изделия содержат большое количество жиров и добавок, которые влияют на качество жизни в будущем. Такую пищу есть не стоит, отметила диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ирина Лукичева
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