Как питаться на работе и не набрать лишний вес

Российский врач-диетолог Наталья Круглова уверена, что правильный перекус позволит офисным сотрудникам не набрать лишний вес. Главное, считает специалист, в рацион добавлять белковые продукты, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с изданием NEWS.ru Круглова отмечает важность планирования приема пищи.

"Правильный перекус позволит не набрать вес офисным сотрудникам. Это может быть кусочек сыра, творог, йогурт или какой-то кисломолочный напиток. Также это может быть горсть орехов". Наталья Круглова

Врач уточняет, если есть возможность для более полноценного перекуса, то можно добавить в рацион нежирное мясо, белое мясо птицы или рыбу в качестве источника белка.

Кроме того, в рацион важно добавлять цельнозерновые продукты. К примеру, цельнозерновой хлеб или крекеры.

"Обратите внимание на состав цельнозернового продукта, там должна быть цельносмолотая мука. С такой мукой мы, помимо сложных углеводов, получаем магний, цинк, витамины группы B. Также важно, чтобы в перекус входили продукты, которые будут обеспечивать организм пищевыми волокнами и витаминами. Это могут быть свежие фрукты или овощи, в летний сезон можно покупать ягоды". Наталья Круглова

Такой сбалансированный перекус, по словам Кругловой, будет длительно насыщать организм и не приведет к перееданию.

Ранее специалисты рассказали, чем богаты финики. Финики достаточно калорийны, однако из-за полезного состава их все равно рекомендуют в качестве замены сладостей.