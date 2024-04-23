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Как питаться на работе и не набрать лишний вес

Как питаться на работе и не набрать лишний вес, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 14:06 Фото: phxere
Российский врач-диетолог Наталья Круглова уверена, что правильный перекус позволит офисным сотрудникам не набрать лишний вес. Главное, считает специалист, в рацион добавлять белковые продукты, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с изданием NEWS.ru Круглова отмечает важность планирования приема пищи.

"Правильный перекус позволит не набрать вес офисным сотрудникам. Это может быть кусочек сыра, творог, йогурт или какой-то кисломолочный напиток. Также это может быть горсть орехов". Наталья Круглова

Врач уточняет, если есть возможность для более полноценного перекуса, то можно добавить в рацион нежирное мясо, белое мясо птицы или рыбу в качестве источника белка.

Кроме того, в рацион важно добавлять цельнозерновые продукты. К примеру, цельнозерновой хлеб или крекеры.

"Обратите внимание на состав цельнозернового продукта, там должна быть цельносмолотая мука. С такой мукой мы, помимо сложных углеводов, получаем магний, цинк, витамины группы B. Также важно, чтобы в перекус входили продукты, которые будут обеспечивать организм пищевыми волокнами и витаминами. Это могут быть свежие фрукты или овощи, в летний сезон можно покупать ягоды".Наталья Круглова

Такой сбалансированный перекус, по словам Кругловой, будет длительно насыщать организм и не приведет к перееданию.

Ранее специалисты рассказали, чем богаты финики. Финики достаточно калорийны, однако из-за полезного состава их все равно рекомендуют в качестве замены сладостей.

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