Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Незаконный игорный бизнес: преступная группа заработала 15 млн тенге

Более 15 млн тенге заработали на незаконном игорном бизнесе в Алматы и области Фото: unsplash
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы выявлена группа лиц, организовавшая незаконный игорный бизнес в Алматы и Алматинской области, передает Zakon.kz.
Ликвидировано четыре игровых заведения и 14 игровых точек. Изъято 48 игровых терминалов и 32 единицы компьютерной техники. Виновными лицами извлечен доход на сумму более 15 млн тенге.Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что приговором суда пять фигурантов осуждены к лишению свободы от двух до четырех лет.

В соответствии с УК РК, за организацию игорного бизнеса, а также за предоставление арендного помещения для азартных игр предусмотрено уголовное наказание.

Читайте также

Суд оправдал экс-ответсека МИД Казахстана после пересмотра дела

Как становятся судьями в Казахстане?

Громкое дело о хищениях в «Астана LRT» поступило в суд

Динара Халдарова
АФМ РК Алматинская область Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Отчим насиловал падчерицу в ВКО
Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
высказывания, посол, Украина
В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане
Нур-Султан кража вещей из Бани
Посетителя бани обокрали на 500 тысяч тенге в Нур-Султане
Чем запомнится 22 августа для представителей всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 августа: чем запомнится этот день представителям всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления