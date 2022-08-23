Незаконный игорный бизнес: преступная группа заработала 15 млн тенге

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы выявлена группа лиц, организовавшая незаконный игорный бизнес в Алматы и Алматинской области, передает Zakon.kz.

Ликвидировано четыре игровых заведения и 14 игровых точек. Изъято 48 игровых терминалов и 32 единицы компьютерной техники. Виновными лицами извлечен доход на сумму более 15 млн тенге. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что приговором суда пять фигурантов осуждены к лишению свободы от двух до четырех лет.