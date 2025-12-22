#Казахстан в сравнении
События

Казахстанцы крутили онлайн-игру "Тринька": у организаторов конфисковали 93 млн тенге и дом с авто

Лотерея, лото, розыгрыш, игра в лото, выигрыш в лотерею, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 11:49 Фото: unsplash
В Шымкенте пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес. Об этом Zakon.kz рассказали в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Известно, что подозреваемые на протяжении двух лет проводили нелегальную азартную игру "Тринька" в прямых трансляциях TikTok и YouTube через страницу TauBrat.

Для легализации преступных доходов они использовали "дроппов", на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств.

Также отмечено, что общий преступный доход превысил 93 млн тенге, на них подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata и жилой дом с земельным участком.

"С санкции суда на указанное имущество наложен арест", – подчеркнули в АФМ.

Теперь двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ранее мы рассказывали, что Департамент АФМ по Туркестанской области проводит расследование по факту хищения бюджетных средств при закупке медицинского оборудования. Об этом подробнее читайте здесь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
