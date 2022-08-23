Кто помешает Рогличу в 4-й раз подряд подняться на главный подиум «Вуэльты»

19 августа стартовала 77-я престижная веломногодневка «Вуэльта Испании» с первым этапом в голландском Утрехте. Стартовый этап – командную гонку – выиграли хозяева этих дорог, коллектив из Нидерландов — Jumbo-Visma, сообщает Zakon.kz.

Лидер этой голландской команды, олимпийский чемпион Токио Примож Роглич, является главным фаворитом нынешнего испанского Гранд-тура. Он не имел себе равных на «Вуэльте» последние три года подряд, о чем свидетельствуют и котировки букмекерской конторы 1ХBet.

Букмекеры ставят на победу непобедимого словенца с коэффициентом 2.1. Большую конкуренцию Рогличу могут составить бельгиец Ремко Эвенпул (с коэффициентом 4.94) и представитель Австралии Джей Хиндли (с коэффициентом 8).

Фото: Instagram/primozroglic

Впрочем, после травмы Приможа, из-за которой он сошел на «Тур де Франс – 2022», форма у него неидеальна, соперники не хотят отдавать ему лавры победителя. Список основных конкурентов словенского велогонщика возглавляет триумфатор Игр в Токио — Ричард Карапас, за ним идут победитель нынешней «Джиро д’ Италия» — Джей Хиндли, экс-чемпион «Вуэльты» Саймон Йейтс и восходящая суперзвезда мирового велоспорта Ремко Эвенпул.

Как бы ни судили, все-таки «Вуэльта» – территория Роглича. Он побеждал здесь в 2019, 2020 и 2021 годах. На нынешний испанский чемпионат он приехал, немного оправившись от падений на «Большой петле».

Фото: Instagram/primozroglic

Карапас и Хиндли пропустили «Тур де Франс – 2022» и выглядят более свежими, чем Роглич. Британец Саймон Йейтс, который брал «Вуэльту» в 2018-м, в этот раз тоже планирует быть в списке лучших.

Что касается других кандидатов на победу в Мадриде, то этот список очень длинный, и при удобном раскладе каждый может выстрелить. За высокие места на подиуме постараются показать себя Ремко Эвенпул, Энрико Мас, Серхио Игита, Вилко Келдерманн, Жоао Алмейда, Микель Ланда, Хью Карти, Эстебан Чавес и Тибо Пино. А возможно, снова заявят о себе экс-чемпионы мира Алехандро Вальверде и Крис Фрум.

Интересно, а какие котировки поставлены на членов казахстанской дружины «Астаны». Эксперты компании 1ХBet наибольшие шансы отдают колумбийскому лидеру Astana Qazaqstan Team – Мигелю Анхелю Лопесу. На победу «Супермена» дают коэффициент 26. Впрочем, казахстанский коллектив выставил на эту гонку самый сильный состав с тремя капитанами. Лопесу помогают Винченцо Нибали и Алексей Луценко, у которых тоже есть амбиции на Топ-10 генеральной классификации.

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Интересные события и разборки наверняка развернутся на горных этапах под номерами 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18 и 20, плюс «разделка» на 10-м этапе. Первые экзамены для «генеральщиков» начнутся уже на первой полноценной неделе гонки, где будет три горных этапа.

Тест на выносливость пройдет на 14-м и 15-м этапах, где гонщиков ожидает сначала финиш на Сьерре де ла Пандере отрезком в 32,8 км. А на следующий день подъем на Сьерра-Неваде, 20 км со средним градиентом 7,5%.

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

На заключительной неделе запланировано два сложных горных этапа, и возможно, что судьба «Вуэльты» решится на 20-м этапе с финальным штурмом Пуэрто де Навасеррады, участников ждет 10,3 км, средний градиент 6,8%.

Обладатель красной майки лидера «Вуэльты – 2022» будет известен 11 сентября в Мадриде. После трех равнинных этапов по дорогам Голландии генеральную классификацию испанского первенства возглавил итальянец Эдоардо Аффини.