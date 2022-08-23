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Сливочного масла стали производить меньше в Казахстане

сливочное масло Фото: pixabay
Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев объяснил причину снижения производства сливочного масла в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МСХ отметил, что основными причинами снижения производства можно считать спрос населения и рост цен на молоко.

По итогам семи месяцев текущего года производство молока выросло до 2,7 млн тонн, дефицита сырья нет. Однако для получения одного килограмма сливочного масла необходимо около 24 литров молока.

У людей, которые продают масло, тоже не очень большой доход. Потом конкуренция на рынке масла очень высока. Поэтому сами производители, не перерабатывая сливочное масло, могут перейти на приготовление сметаны и йогурта. Баланс рынка таков. Но это не означает, что сливочного масла будет мало и будет его дефицит, как случилось с сахаром. У нас достаточно молока.Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в правительстве

По словам министра, также есть проблема импортной конкуренции. Масло завозится из других стран, соответственно, цена может быть ниже отечественного продукта. Поэтому снижение производства масла – это собственное решение маслопроизводителей.

В прошлом году основными импортерами сливочного масла были соседние страны – Россия, Беларусь, Украина. По статистике, за семь месяцев прошлого года объем переработки снизился на 11%. Поэтому импорт масла вырос до 2 тыс. тонн. В основном, баланс сохраняется.Ербол Карашукеев

Чтобы увеличить производство сливочного масла, должен быть спрос. Если будет спрос, то заводы станут наращивать производство, считает Ербол Карашукеев.

Напомним, по данным Energyprom, производство сливочного масла в Казахстане за полгода составило 13,9 тыс. тонн, что на 12,6% меньше по сравнению с прошлым годом.

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