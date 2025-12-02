Больше муки и растительного масла стали производить в Казахстане

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 2 декабря 2025 года на заседании правительства озвучил данные в сфере производства продуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что производство продуктов питания демонстрируют устойчивый рост.

"За 10 месяцев текущего года выпуск продуктов питания составил 3,1 трлн тенге, что на 9,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года. План до конца года – 9,3%. Инвестиции в основной капитал в производство продуктов питания выросли на 60% и составили 225 млрд тенге", – сказал Сапаров.

Положительная динамика, по его словам, наблюдается и в экспорте переработанной продукции АПК.

"За 9 месяцев текущего года экспорт переработанной продукции достиг 2,5 млрд долларов, что на 32,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Значительную часть роста обеспечивают мукомольная и масложировая отрасли. Производство муки за указанный период достигло 2,8 млн тонн, что на 7% выше уровня аналогичного периода прошлого года, растительного масла – на 21,7% и составило 726 тысяч тонн, молока на 4,7%, достигнув 550 тысяч тонн, крупяной продукции на 10%, а выпуск колбасных изделий на 7,8%", – добавил министр.

В сентябре 2025 года мы писали, что казахстанская мука вышла на рынок США и продается на Amazon за 14,5 доллара.