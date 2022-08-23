Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мошенники действуют по новой схеме: в ЕНПФ предупредили казахстанцев

мошенники, банковский счет Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Единый накопительный пенсионный фонд предупредил казахстанцев о новой мошеннической схеме. Неизвестные звонят и представляются работниками АО «ЕНПФ». Далее они просят пополнить некий банковский счет для разблокировки пенсионного счета вкладчика, передает Zakon.kz.

Пенсионный счет, по словам звонивших, будет использован якобы для платежей от иностранных банков для оплаты возмещения по судебным разбирательствам. В случае отказа перевести средства пенсионный счет якобы останется заблокированным.

ЕНПФ предупреждает, что подобные звонки поступают не от наших работников. В случае поступления таких звонков настоятельно просим прервать разговор, – говорится в сообщении пресс-службы.

В фонде напомнили:

  • согласно п. 3 ст. 50 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) наложение ареста или обращение взысканий, в том числе на пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя), не допускается;

  • в соответствии с пп. 14) ст. 98 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» взыскание не может быть обращено на пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя).

На пенсионные накопления, имеющиеся на вашем индивидуальном пенсионном счете, не может быть обращено взыскание судебного исполнителя или любого третьего лица. Ваш индивидуальный пенсионный счет не может быть заблокирован ни при каких обстоятельствах, – сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

Читайте также

Токаев поддержал прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2027 годы

Курс доллара упал почти на 4 тенге

«Байтерек» и Сбер подписали сделку по купле-продаже дочернего банка в Казахстане

Ирина Лукичева
ЕНПФ
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
высказывания, посол, Украина
В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане
Отчим насиловал падчерицу в ВКО
Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
МИД РК выразил протест послу Украины
МИД РК выразил протест послу Украины
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления