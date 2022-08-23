Мошенники действуют по новой схеме: в ЕНПФ предупредили казахстанцев
Пенсионный счет, по словам звонивших, будет использован якобы для платежей от иностранных банков для оплаты возмещения по судебным разбирательствам. В случае отказа перевести средства пенсионный счет якобы останется заблокированным.
ЕНПФ предупреждает, что подобные звонки поступают не от наших работников. В случае поступления таких звонков настоятельно просим прервать разговор, – говорится в сообщении пресс-службы.
В фонде напомнили:
согласно п. 3 ст. 50 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) наложение ареста или обращение взысканий, в том числе на пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя), не допускается;
в соответствии с пп. 14) ст. 98 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» взыскание не может быть обращено на пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя).
На пенсионные накопления, имеющиеся на вашем индивидуальном пенсионном счете, не может быть обращено взыскание судебного исполнителя или любого третьего лица. Ваш индивидуальный пенсионный счет не может быть заблокирован ни при каких обстоятельствах, – сообщили в пресс-службе ЕНПФ.