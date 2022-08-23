Mercedes смяло после ДТП на трассе – водитель скончался

На трассе Алматы – Кокпек – Коктал автомобиль Mercedes-Benz вылетел на обочину и врезался в дерево. Водитель погиб на месте ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, автомобиль на высокой скорости вылетел на обочину дороги и на полном ходу врезался в дерево. От удара Mercedes развернуло и он опрокинулся.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы выбежали на помощь водителю. Из-под капота валил дым. Они стали тушить. Люди пытались помочь водителю, извлечь его из автомобиля. Скорая помощь прибыла оперативно. Когда приехали медики, пульс еще прощупывался, через несколько минут мужчина скончался.

Позже прибыли пожарные, они помогли открыть дверь и достать из машины тело мужчины.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели, криминалисты. Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz