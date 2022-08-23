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Жительница Рудного оштрафована за двойное гражданство

гражданство Фото: polisia.kz
55-летняя женщина в течение 10 лет жила с гражданством Казахстана и России, за что и была оштрафована на 612 тыс. тенге, передает Zakon.kz.

Как уточнили в Департаменте полиции Костанайской области, подобные факты выявляются регулярно.

Проводится совместная работа с государственными центрами по выплате пенсий в части выявления лиц, получающих пенсионные выплаты в Казахстане и одновременно на территории иностранного государства. Над этим работают сотрудники Пограничной службы КНБ РК, а также других государственных органов. Начальник отдела Управления миграционной службы ДП Костанайской области Ринат Сыздыков

Отмечается, что за семь месяцев этого года к административной ответственности привлечены 39 граждан, из которых семеро выдворены за пределы страны с ограничением права в течение пяти лет въезжать на территорию Казахстана.

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Рудный
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