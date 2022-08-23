Центрально-Азиатский хаб волонтеров предложили создать на форуме в Казахстане

На прошедшем в Нур-Султане одном из крупнейших международных мероприятий – первом многодневном Центрально-Азиатском форуме волонтеров предложили создать Центрально-Азиатский хаб волонтеров, сообщает Zakon.kz.

Данный форум направлен на поддержку инициативы провозглашения Международного года мобилизации добровольцев, предложенной главой государства Касым-Жомартом Токаевым на 75-й сессии Генассамблеи ООН в 2020 году.

Фото: Facebook / Тимур Джумурбаев

В работе форума приняли участие и выступили спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, министр информации и общественного развития Аскар Умаров. Также среди участников были постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэл Фриберг-Стори, представители волонтерских и неправительственных организаций, эксперты международного уровня из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и делегации из Армении, Грузии, России, Турции.

Стартовал форум в Туркестане, финишировал в столице Нур-Султане. В его работе приняли участие более 200 волонтеров из 10 регионов страны.

На прошлой сессии казахстанские парламентарии внесли поправки в закон о волонтерской деятельности, в котором предусмотрены поддержка, развитие и стимулирование волонтерского движения в стране. По словам Маулена Ашимбаева, при необходимости данное законодательство будет и дальше совершенствоваться.

Как известно, в Казахстане 2020 год был объявлен Годом волонтера, что, по мнению министра Аскара Умарова, повлияло на рост волонтерского движения. На сегодняшний день у нас насчитывается почти 700 волонтерских организаций и групп, постоянных волонтеров более 200 тыс. Кроме того, в ООН работает 71 казахстанский волонтер, более половины из них – женщины.

Форум прошел в два этапа. На его площадках были обсуждены новые тенденции волонтерства и подготовка к провозглашению Международного года мобилизации волонтеров, положительный опыт Казахстана в развитии волонтерского движения, рассмотрены лучшие волонтерские проекты и Программа добровольцев ООН – доклад о состоянии добровольчества в мире «Создание равноправного общества для всех».

Фото: Facebook / Тимур Джумурбаев

Кроме того, волонтеры приняли участие в игровой практике с реальными кейсами по направлениям: образование, экология, медицина, трудоустройство, инклюзия, массовый спорт, этноволонтерство, лучшие практики, творческая зона и социальная мастерская.

На форуме принято решение создать Центрально-Азиатский хаб волонтеров. Министр Аскар Умаров считает, что это будет способствовать развитию волонтерского движения, распространению опыта в этой части и налаживанию информационного и экспертного сотрудничества стран Центрально-Азиатского региона.

В рамках форума были проведены панельные сессии, на которых обсуждены важные темы, касающиеся развития волонтерства в Казахстане, в том числе «Уменьшение неравенства» (волонтерство в сфере инклюзии), вопросы волонтерства среди лиц с инвалидностью, насколько это сегодня развито в нашей стране и как прийти к тому, чтобы это стало нормой в обществе, какие инструменты и механизмы применять для активного привлечения молодежи с инвалидностью к волонтерским движениям и интеллектуальному волонтерству.

Руководитель проекта «Доступный Казахстан» Александра Шаронова поделилась опытом реализации проекта и участия волонтеров в мониторинге объектов социальной сферы на предмет доступности окружающей среды для лиц с инвалидностью.

Модератор сессии Захира Бегалиева рассказала о развитии инклюзивного волонтерства, онлайн-тренингах для молодых ребят с инвалидностью на темы развития и профессионального роста. Также сами ребята с ограниченными возможностями были спикерами и поделились своим опытом преодоления комплексов и страхов.

Фото: республиканский фронт-офис волонтеров Birgemiz

В заключительный день форума на панельной сессии выступил министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров. Он отметил, что Год волонтеров оказал большое влияние на развитие волонтерского движения в Казахстане. Также глава ведомства озвучил факторы, способствующие расширению добровольческого движения в Казахстане, и подчеркнул, что, помимо дальнейшего развития волонтерских услуг в стране, президент поддерживает инициативу Международного года привлечения волонтеров на различных международных диалоговых площадках. Республиканский фронт-офис волонтеров Birgemiz

Первое – подготовлена и одобрена дорожная карта добровольного развития до 2023 года. В ее основе лежит комплекс мер, нацеленных на системное развитие волонтерства в различных направлениях, и эта работа продолжается.

Второе – GazVolunteer – единый информационный ресурс республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz и его 17 региональных отделений.

Третье – создание системы для мотивации волонтеров. В первую очередь, это принятие закона о добровольчестве. Есть специально назначенная медаль «Общественная благодарность» и международная премия «Волонтер года». С 2020 года почти 700 активных волонтеров получили эти награды. Это еще одно доказательство того, что волонтерская работа ценится.

Четвертое – в рамках национального проекта Birgemiz сформирована система добровольного обслуживания по восьми направлениям: Sabaqtastyq, Saulyq, Taza Alem, Asyl mura, Qamqor, Bilim, Umit, Ayala.

Пятое – разрабатывается современная система связи общественных организаций с госорганами. Эта служба выполнена по стандарту поддержки волонтеров.

Шестое – развитие международного волонтерства.

Фото: Facebook / Тимур Джумурбаев

Пленарную сессию «Мир глазами волонтеров» открыл председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, отметив, что волонтерство в Казахстане получило мощный импульс. Так, за последние три года в четыре раза возросло количество активных волонтеров и в три раза – деятельность волонтерских организаций. Также увеличились масштабы реализуемых проектов, у нас есть единая информационная платформа для волонтеров. Большой вклад внес в это дело и Парламент. Республиканский фронт-офис волонтеров Birgemiz

В середине сентября в Нур-Султане начнется VII съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором примут участие 100 делегаций из 51 страны мира. В проведении этого события окажут содействие более 500 волонтеров.

Примечательно, что в столице Казахстана собрались активные волонтеры всей Центральной Азии. Мероприятие прошло на нескольких площадках – в Бурабае, Туркестане и Нур-Султане, где состоялись панельные площадки, стратегические игры и воркшопы по основным направлениям волонтерства и целям устойчивого развития. Было интересно познакомиться с опытом коллег, в особенности из других стран. На этой площадке мы рассказали о нашей работе и программах по развитию этноволонтерства и волонтерства в сфере образования. Встреча получилась очень содержательной и насыщенной. Член АНК, председатель «Ассамблеи жастары» Тимур Джумурбаев

По мнению лидера молодежи, Казахстан активно форсирует развитие волонтерства и продвижение идей добровольчества на международных площадках, поэтому вполне логичным является проведение первого форума волонтеров Центральной Азии в нашей стране.

По итогам форума делегаты предложили создать Центрально-Азиатский хаб волонтеров, который станет координирующей площадкой для волонтеров стран региона.