Девиз и логотип подготовили для поездки Папы Римского в Казахстан

Зал печати Святейшего Престола обнародовал девиз и логотип апостольского визита Папы Франциска в Нур-Султан по случаю VII съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает Zakon.kz.

Девиз апостольской поездки «Посланники мира и единства» написан в верхней части логотипа на казахском языке, а в нижней – на русском. В центре изображен голубь с оливковой ветвью в клюве (символ мира); крылья птицы изображены в виде двух соединенных рук, символизирующих посланников мира и единства, – опубликовала описание пресс-служба Ватикана.

Отмечается, что сердце, расположенное внутри крыльев, представляет собой любовь, плод взаимопонимания, сотрудничества и диалога. А стилизованная зеленая оливковая веточка, изображенная с типичным казахским орнаментом, символизирует надежду.

На заднем плане – шанырак (конструктивный элемент купола юрты) голубого цвета, внутри его – желтый крест. В логотипе использованы небесно-голубой и желтый цвета флага Казахстана, а также белый и желтый цвета флага Ватикана, – говорится в сообщении.

Папа Римский Франциск запланировал поездку в Казахстан с 13 по 15 сентября 2022 года.

Ранее была обнародована программа апостольского визита Святейшего Отца в столице.