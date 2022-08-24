Буллинг и педофилия: Как планируют защищать детей в новом учебном году

На совместном совещании глав МВД и Минпросвещения обсуждалось обеспечение безопасности школьников и работников учебных заведений, передает Zakon.kz.

Сегодня свыше 20% населения, включая школьников и работников, приходится на сферу образования. Поэтому создание безопасных условий для получения качественного образования – один из самых актуальных и главных вопросов. В этом направлении проделано немало. Если остановиться на законодательных инициативах: сегодня за изнасилование несовершеннолетних предусмотрена ответственность – до 20 лет лишения свободы или пожизненно. Педофилам введен запрет на помилование и досрочное освобождение. В текущем году законодательно введены понятия травли (буллинга) и кибербуллинга. Теперь любой родитель при выявлении в отношении ребенка факта кибербуллинга вправе обратиться в уполномоченный орган для блокирования таких сайтов, – сказал глава МВД Марат Ахметжанов.

Сообщается также, что накануне по всей стране стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» Это позволит обследовать улично-дорожную сеть, проверить лицензии на пассажирские перевозки школьными автобусами и другое.

С начала сентября более пяти тысяч следователей придут в наши школы и будут проводить необходимые встречи с целью профилактики. Директоры школ и руководители отделов образования активно будут участвовать в этом вопросе. Ну, конечно, в начале учебного года обычно мы обращаемся в органы внутренних дел по организации усиления дежурств возле школ, установлению искусственных неровностей, специальных знаков. Поэтому, я думаю, сообща эту работу мы проведем на должном уровне, – сказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, главы двух ведомств посетили столичный центр оперативного управления, где были продемонстрированы возможности камер и тревожных кнопок, установленных в школах.

Отмечается, что на данный момент видеонаблюдение ведется в 7386 крупных школах Казахстана. Стационарные «тревожные кнопки» установлены в 3514 школах страны, мобильные – 1212 школах.

По итогам совещания даны поручения акиматам совместно с полицейскими в регионах вести разъяснительную и обучающую деятельность с участием детей и педагогов.