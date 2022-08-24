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Количество заболевших COVID-19 за сутки выросло в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 23 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22 августа в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем количество заболевших увеличилось на 340 человек, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 328 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 146,

  • в Алматы – 39,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области – 76,

  • в Актюбинской области – 17,

  • в Алматинской области – 7,

  • в Жетысуской области – 17,

  • в Атырауской области – 19,

  • в ВКО – 21,

  • в Абайской области – 5,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 68,

  • в Карагандинской области – 69,

  • в Улытауской области – 13,

  • в Костанайской области – 54,

  • в Кызылординской области – 8,

  • в Мангистауской области – 27,

  • в Павлодарской области – 35,

  • в СКО – 41,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 385 023 случая.

1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 300,

  • в Алматы – 78,

  • в Актюбинской области – 69,

  • в Алматинской области – 170,

  • в Жетысуской области – 75,

  • в Атырауской области – 5,

  • в ВКО – 27,

  • в Абайской области – 58,

  • в Жамбылской области – 113,

  • в ЗКО – 42,

  • в Карагандинской области – 186,

  • в Улытауской области – 18,

  • в Костанайской области – 39,

  • в Кызылординской области – 19,

  • в Мангистауской области – 12,

  • в Павлодарской области – 48.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 351 255 человека.

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