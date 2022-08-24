Количество заболевших COVID-19 за сутки выросло в Казахстане
Двумя сутками ранее в стране выявили 328 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 146,
в Алматы – 39,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 76,
в Актюбинской области – 17,
в Алматинской области – 7,
в Жетысуской области – 17,
в Атырауской области – 19,
в ВКО – 21,
в Абайской области – 5,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 68,
в Карагандинской области – 69,
в Улытауской области – 13,
в Костанайской области – 54,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области – 27,
в Павлодарской области – 35,
в СКО – 41,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 385 023 случая.
1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 300,
в Алматы – 78,
в Актюбинской области – 69,
в Алматинской области – 170,
в Жетысуской области – 75,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 27,
в Абайской области – 58,
в Жамбылской области – 113,
в ЗКО – 42,
в Карагандинской области – 186,
в Улытауской области – 18,
в Костанайской области – 39,
в Кызылординской области – 19,
в Мангистауской области – 12,
в Павлодарской области – 48.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 351 255 человека.