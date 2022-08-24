Количество заболевших COVID-19 за сутки выросло в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22 августа в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем количество заболевших увеличилось на 340 человек, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 328 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 146,

в Алматы – 39,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 76,

в Актюбинской области – 17,

в Алматинской области – 7,

в Жетысуской области – 17,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 21,

в Абайской области – 5,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 68,

в Карагандинской области – 69,

в Улытауской области – 13,

в Костанайской области – 54,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 27,

в Павлодарской области – 35,

в СКО – 41,

в Туркестанской области – 3. Всего в стране подтверждено 1 385 023 случая. 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 300,

в Алматы – 78,

в Актюбинской области – 69,

в Алматинской области – 170,

в Жетысуской области – 75,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 27,

в Абайской области – 58,

в Жамбылской области – 113,

в ЗКО – 42,

в Карагандинской области – 186,

в Улытауской области – 18,

в Костанайской области – 39,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 48. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 351 255 человека. Читайте также Голосующих на выездах из Алматы будет отслеживать «Сергек» В Японии увеличат число атомных реакторов Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали

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