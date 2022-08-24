Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане реформируют строительную отрасль – подготовлены поправки

Предложения по реформированию строительной отрасли рассмотрены в правительстве Казахстана Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования строительной отрасли и повышения ее конкурентоспособности, передает Zakon.kz.

Выступая с докладом, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев отметил, что по итогам разработки механизмов повышения эффективности строительной отрасли подготовлен пакет законодательных поправок.

Так, благодаря внедрению новых норм планируется расширить возможности малого и среднего бизнеса по участию в государственных закупках, ограничить деятельность незаконных и непродуктивных субподрядчиков, а также неквалифицированных лицензиатов.

В Казахстане МСБ хотят предоставить равные возможности при получении земельных участков

Фото: primeminister.kz

Кроме того, субъектам рынка планируется предоставить равные возможности при получении земельных участков, усовершенствовать сферу долевого строительства и обеспечить достойную оплату труда по всей отрасли.Пресс-служба премьер-министра РК

Ожидается, что принятие законодательных поправок позволит более равномерно распределять объемы строительства, повысить качество и прозрачность выполняемых работ.

Премьер-министр поддержал основную часть представленных нововведений и поручил заинтересованным госорганам дополнительно проработать те пункты, внедрение которых требует более детальных расчетов.

Читайте также

Сливочного масла стали производить меньше в Казахстане

Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане

Как обстоят дела с мясом в Казахстане, рассказал глава Минсельхоза

Динара Халдарова
Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Борец Казахстана
Даулет Турлыханов ответил российским борцам, желающим выступать за Казахстан
МИД РК выразил протест послу Украины
МИД РК выразил протест послу Украины
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
высказывания, посол, Украина
В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане
Отчим насиловал падчерицу в ВКО
Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления