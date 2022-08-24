В Казахстане реформируют строительную отрасль – подготовлены поправки

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования строительной отрасли и повышения ее конкурентоспособности, передает Zakon.kz.

Выступая с докладом, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев отметил, что по итогам разработки механизмов повышения эффективности строительной отрасли подготовлен пакет законодательных поправок.

Так, благодаря внедрению новых норм планируется расширить возможности малого и среднего бизнеса по участию в государственных закупках, ограничить деятельность незаконных и непродуктивных субподрядчиков, а также неквалифицированных лицензиатов.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, субъектам рынка планируется предоставить равные возможности при получении земельных участков, усовершенствовать сферу долевого строительства и обеспечить достойную оплату труда по всей отрасли. Пресс-служба премьер-министра РК

Ожидается, что принятие законодательных поправок позволит более равномерно распределять объемы строительства, повысить качество и прозрачность выполняемых работ.