Как вычислить абьюзера в начале отношений – эксперт

Листая новостную ленту, становится страшно от участившихся сообщений о случаях насилия и абьюза. Член Европейской психоаналитической ассоциии – ЕКПП, психотерапевт и психолог Александр Скуртул рассказал корреспонденту Zakon.kz, когда в человеке зарождается жестокость и что с ней делать.

– Назовите основные признаки, по которым девушка может понять, что начала встречаться с абьюзером.

– Тема домашнего насилия сегодня одна из самых актуальных, и все признаки начала террора в отношениях, в принципе, описаны уже очень подробно. Я хотел бы заострить внимание на том, что насилие – это не что-то свойственное только мужчинам – это очень важно понимать. Ибо, защищая одних, мы одновременно стигматизируем других и лишаем их прав. Да, разумеется, из-за преимущественно патриархального строя насилия со стороны мужчин больше на данный момент – этому не возразить. Но дело не только в патриархате. Решив вопрос социального строя и игнорируя вопрос индивидуальной психологии, мы рискуем перебросить «право на насилие» другому гендеру. Девушек-абьюзеров тоже немало, и в последнее время по мере роста обвинений мужчин их становится все больше, так как в некотором роде борьба с чисто мужским насилием легитимизирует агрессивное поведение девушек. А агрессия есть в каждом человеке, вне зависимости от пола, и это мы тоже видим по новостям.

Отвечая на вопрос, приведу наиболее общий список признаков:

контроль и ревность,

обесценивание и обвинения,

газлайтинг,

изоляция,

очень щедрые и яркие поступки, вызывающие сильную привязанность и чувство благодарности (используются для дальнейшего контроля и эскалации насилия),

гостинг,

нетерпимость всего вышеперечисленного в свой адрес (в том числе, зачастую щедрых подарков, так как они унижают эго абьюзера);

четкое циклическое повторение в отношениях: напряжение – насилие – примирение – спокойствие.

Да, конечно, все пары ругаются, но в отношениях с человеком, более склонным к насилию, эти этапы и их периодичность более четкие.

В целом, все эти признаки можно объединить одним понятием – границы. Невозможно отношения назвать здоровыми без способности распознавать и соблюдать границы другого. Контроль – это нарушение границ, автономности партнера. Обесценивание – тоже. Попытки изолировать партнера от родных и друзей, а также пресечь пути самореализации и саморазвития также относятся к нарушению границ. И даже если партнер дарит такие подарки, сопоставимые с которыми другой партнер не может подарить, – это тоже нарушение границ. Поэтому в западном обществе партнеры платят каждый за себя. Сегодня все понимают, что самые здоровые отношения – это отношения равных.

– Как вообще люди становятся абьюзерами, где зарождается зерно домашнего насилия – в воспитании, в окружении?

– В этом вопросе также читается одностороннее понимание феномена домашнего насилия. Абьюзера, как того, кто полностью виноват в терроре и от которого исходит вся агрессия, не существует. Существует явление абьюза, и оно системное. То есть абьюз – это не свойство конкретной личности, но свойство отношений. Абьюз не возникает там, где нет «предрасположенности».

Приведу распространенный пример: одна девушка стала встречаться с грубым парнем и, почувствовав неприятное отношение, рассталась. А ее подруга, встречаясь с еще более грубым парнем, даже понимая и чувствуя грубость, даже слыша обратную связь другой подруги, все равно оставалась в отношениях, вызывая недоумение у первой.

Потому что все дело не только в сознании, но и в бессознательном, которое намного больше и значительнее сознания.

Уважение к человеку должно быть не только в парне, это и ответственность самой девушки. Случается так, что человек, возможно, изначально склонный к агрессии и контролю, начав встречаться с девушкой, у которой крепкая идентичность и границы, постепенно умеряет свою агрессивность, и у них образуются вполне гармоничные отношения. Хотя справедливо и другое, что более склонный к агрессии изначально ищет такую, у которой слабые границы, дабы реализовать свою защиту от тревоги посредством контроля. Эта девушка может знать признаки абьюза, но, опять же, ей мало это поможет. Она может расстаться конкретно с этим парнем, но ее границы останутся такими же проницаемыми и провоцирующими устанавливать контроль. Здесь контроль может быть хорошим и плохим, а значит, требуются коррекция характера и психотерапия.

В первую очередь абьюзер создается в каждых отношениях индивидуально. Однако, разумеется, есть более расположенные к агрессии (соответственно, и к тревоге) люди. Они используют защиту по типу нарциссических, психопатических, параноидных, обсессивных и т.д., которые в отношениях начинают распространяться и на партнера. Основные аффекты (тревога и ярость) фиксируются в детстве в результате взаимодействия с воспитывающими лицами.

Алкоголизм, насилие, нарушение границ ребенка влекут за собой формирование соответствующего характера и модель отношений в будущем. Даже при сознательном понимании аморальности своих поступков человек все равно может испытывать более сильное желание эмоционального поведения. Без психотерапевтической помощи здесь также не обойтись.

– Нужно ли девушке обращаться к психологу, если встретилась с абьюзером?

– Да, по двум причинам. Во-первых, девушке уже нанесен моральный вред и требуются поддержка, понимание и принятие (порой этим сложно или даже невозможно делиться с окружающими).

Во-вторых, факт абьюза свидетельствует о мягкости и размытости границ, тревожности, которые необходимо укреплять.

– Реально ли уговорить абьюзера пойти к специалисту, который отучил бы его от этого?

– Лучше всего в таких случаях помогает системная психотерапия, то есть, семейная, супружеская, когда оба партнера вместе ходят к психологу. Но можно посещать специалиста по отдельности. И я бы не разделял четко на виноватого и жертву. В любом случае, для отношений лучше, когда оба партнера проходят психотерапию.

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– Относится ли тяга к домашнему насилию к психическим отклонениям или теоретически абьюзера может вылечить психолог?

– Абьюзеров необходимо не только стигматизировать, демонизировать и прогонять, им также еще нужна помощь.

Абьюз и абьюзер – это не научное психологическое понятие, а общественное и бытовое. Это как понятие «синяя борода» или «синий чулок».

Большинство расстройств личности так или иначе связаны с тревогой и агрессивным поведением. Только откровенно шизоидное расстройство может не иметь агрессивного поведения (они вообще могут жить без отношений). Хотя и они, если им достаточно приоткрыть границы, тоже могут найти нишу для реализации агрессии.

Само по себе абьюзивное поведение – еще не диагноз. Но откровенное абьюзивное поведение, скорее всего, может быть весомым аргументом, что один из партнеров (необязательно тот, который проявляет прямую агрессию) страдает расстройством личности. Пассивно-агрессивное расстройство личности, например, проявляется в постоянных малозаметных провокациях партнера таким образом, что прямую и открытую агрессию приходится проявлять последнему.

– Сегодня стало модно ходить к психологу. А психотерапия сегодня – тренд или тенденция, мода или новая норма?

– Все сразу. Психотерапия становится все более значимой во многих сферах: в бытовой жизни, в бизнесе, в искусстве. Так что это определенно тренд внимания к здоровью, экологичности и саморазвитию. Но и модный компонент присутствует, если подразумевать под ним то, что многие лишь говорят о психотерапии, причисляют себя к имеющим опыт, распространяют стереотипы, спекулируют на теме, но сами не имеют реального опыта. Одним словом, на рынке нередко появляются шарлатаны.

Поэтому перед тем, как записаться на прием, стоит проверить квалификацию специалиста и почитать отзывы клиентов. В целом же спрос на эту профессию в последнее время увеличился. В сети появляется все больше информации о качественной психотерапии, а также растет информированность населения.