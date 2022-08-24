Дожди с грозами и понижение температуры ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 25-27 августа 2022 года. Согласно прогнозу, в стране ожидаются дожди с грозами и понижение температуры, передает Zakon.kz.

В западных и южных регионах республики сохраняется солнечная и жаркая погода. В северных, центральных и восточных регионах страны погоду обусловит ложбина северного циклона, с которой ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, к концу недели в северных регионах ожидается понижение температуры воздуха. РГП «Казгидромет»

Синоптики отметили, что дневные температуры воздуха на западе страны сохранятся в пределах +27...+38°С, на северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха от +25...+32°С до +20...+28°С, на севере – от +22...+27 до +18...+23°С, основной фон температуры в центре и на востоке страны +18...+28°С, на юге +28...+35°С, юго-востоке +20...+30°С.

Новость по теме Теплая осень ждет казахстанцев

Ранее в РГП «Казгидромет» рассказали, что осенью в Казахстане ожидаются как дождливые дни с порывистым ветром, так и теплые солнечные.