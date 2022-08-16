Теплая осень ждет казахстанцев

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В РГП «Казгидромет» рассказали, какая осень будет в Казахстане. Ожидаются как дождливые дни с порывистым ветром, так и теплые солнечные, сообщает Zakon.kz.

В первые два осенних месяца на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°C. Ноябрь ожидается теплым на большей части республики, около нормы лишь в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на большей части Северо-Казахстанской области, на северо-западе Актюбинской, Костанайской областей, в северной половине Павлодарской области. Количество осадков в сентябре и в октябре на большей части Казахстана прогнозируется меньше нормы, то есть будет преимущественно сухо. В ноябре осадки в большинстве областей страны предполагаются около климатической нормы. РГП «Казгидромет» Читайте также Финансовый бонус: названы пять удачных для стрижек дат в сентябре Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы Лучших строителей наградили в Нур-Султане

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