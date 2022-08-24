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Диетолог назвала эффективный способ сбросить вес

диетолог, худение Фото: pixabay
Худеющие чаще всего оказываются в ловушке так называемого правильного питания. Они делят продукты на полезные и вредные. Именно поэтому их питание бывает единообразным, передает Zakon.kz.
Зацикливаться на каких-то определенных продуктах, делить их на полезные и вредные, тем самым можно только ухудшить свое состояние и свести к минимуму все усилия по снижению веса. Поэтому главное – это сделать питание сбалансированным, и тогда абсолютно любые продукты могут быть в рацион включены. Эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова

Как правильно скорректировать пищевое поведение

Сладкое, мучное и жирное также необязательно исключать из своего меню. Отказывая себе в удовольствии съесть кусочек любимой еды, худеющий повышает риск срыва в будущем. Чтобы этого не произошло, не стоит отказываться от желаемых блюд, пишет 5-tv.ru.

Лучше съесть ту же шоколадку или мороженое в каком-то маленьком количестве, чем отказать себе, побоявшись, но потом сорваться и съесть уже в два-три раза больше в объеме.Татьяна Филиппова

Диетолог напомнила, что процессу похудения способствует не скудность рациона, а его сбалансированность. Эксперты традиционно советуют класть на тарелку 50% овощей, 25% белков с жирами и 25% круп.

Топ-5 ошибок худеющих

  • однотипное питание;

  • излишний контроль калорий;

  • отказ от сахара и фруктов;

  • нехватка физической активности;

  • отсутствие периода восстановления после тренировок.

Как правильно худеть

  • сбалансировать питание;

  • скорректировать объем порции;

  • не отказываться от сладкого, мучного и жареного;

  • заниматься физической активностью;

  • отдыхать после тренировок.

Эксперт отмечает, что в некоторых случаях желающему похудеть может пригодиться помощь психотерапевта. Существует вероятность, что сбросить лишнее человеку мешают психологические настройки.

Одна из причин лишнего веса — переедание, которое может возникать из-за стресса или депрессивного состояния.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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