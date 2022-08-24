Диетолог назвала эффективный способ сбросить вес
Зацикливаться на каких-то определенных продуктах, делить их на полезные и вредные, тем самым можно только ухудшить свое состояние и свести к минимуму все усилия по снижению веса. Поэтому главное – это сделать питание сбалансированным, и тогда абсолютно любые продукты могут быть в рацион включены. Эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова
Как правильно скорректировать пищевое поведение
Сладкое, мучное и жирное также необязательно исключать из своего меню. Отказывая себе в удовольствии съесть кусочек любимой еды, худеющий повышает риск срыва в будущем. Чтобы этого не произошло, не стоит отказываться от желаемых блюд, пишет 5-tv.ru.
Лучше съесть ту же шоколадку или мороженое в каком-то маленьком количестве, чем отказать себе, побоявшись, но потом сорваться и съесть уже в два-три раза больше в объеме.Татьяна Филиппова
Диетолог напомнила, что процессу похудения способствует не скудность рациона, а его сбалансированность. Эксперты традиционно советуют класть на тарелку 50% овощей, 25% белков с жирами и 25% круп.
Топ-5 ошибок худеющих
однотипное питание;
излишний контроль калорий;
отказ от сахара и фруктов;
нехватка физической активности;
отсутствие периода восстановления после тренировок.
Как правильно худеть
сбалансировать питание;
скорректировать объем порции;
не отказываться от сладкого, мучного и жареного;
заниматься физической активностью;
отдыхать после тренировок.
Эксперт отмечает, что в некоторых случаях желающему похудеть может пригодиться помощь психотерапевта. Существует вероятность, что сбросить лишнее человеку мешают психологические настройки.
Одна из причин лишнего веса — переедание, которое может возникать из-за стресса или депрессивного состояния.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.