Диетолог назвала эффективный способ сбросить вес

Худеющие чаще всего оказываются в ловушке так называемого правильного питания. Они делят продукты на полезные и вредные. Именно поэтому их питание бывает единообразным, передает Zakon.kz.

Зацикливаться на каких-то определенных продуктах, делить их на полезные и вредные, тем самым можно только ухудшить свое состояние и свести к минимуму все усилия по снижению веса. Поэтому главное – это сделать питание сбалансированным, и тогда абсолютно любые продукты могут быть в рацион включены. Эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова

Как правильно скорректировать пищевое поведение

Сладкое, мучное и жирное также необязательно исключать из своего меню. Отказывая себе в удовольствии съесть кусочек любимой еды, худеющий повышает риск срыва в будущем. Чтобы этого не произошло, не стоит отказываться от желаемых блюд, пишет 5-tv.ru.

Лучше съесть ту же шоколадку или мороженое в каком-то маленьком количестве, чем отказать себе, побоявшись, но потом сорваться и съесть уже в два-три раза больше в объеме. Татьяна Филиппова

Диетолог напомнила, что процессу похудения способствует не скудность рациона, а его сбалансированность. Эксперты традиционно советуют класть на тарелку 50% овощей, 25% белков с жирами и 25% круп.

Топ-5 ошибок худеющих

однотипное питание;

излишний контроль калорий;

отказ от сахара и фруктов;

нехватка физической активности;

отсутствие периода восстановления после тренировок.

Как правильно худеть

сбалансировать питание;

скорректировать объем порции;

не отказываться от сладкого, мучного и жареного;

заниматься физической активностью;

отдыхать после тренировок.

Эксперт отмечает, что в некоторых случаях желающему похудеть может пригодиться помощь психотерапевта. Существует вероятность, что сбросить лишнее человеку мешают психологические настройки.

Одна из причин лишнего веса — переедание, которое может возникать из-за стресса или депрессивного состояния.