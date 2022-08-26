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Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку Фото: gov.kz
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку, сообщает Zakon.kz.
Статьей 60 Закона РК "О государственной службе" предусмотрено, что политические государственные служащие по основаниям и в порядке, предусмотренным частью первой настоящего пункта, подают заявление в отставку в течение десяти календарных дней после вступления в законную силу обвинительного приговора суда. На основании данной нормы, заявление акима области о выходе в отставку было написано 24 августа 2022 года, – говорится в ответе на официальный запрос редакции.

Приговор в отношении экс-акима Кентау вступил в силу. Ранее Умирзак Шукеев заявлял, что готов уйти в отставку.

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