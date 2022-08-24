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Приговор экс-акиму Кентау Даурену Махажанову оставили без изменений

аким Фото: ontustik.gov.kz
Приговор бывшему акиму Кентау Даурену Махажанову оставлен без изменений, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня в Алматинском горсуде рассмотрели апелляционную жалобу осужденного – ее оставили без удовлетворения, приговор вступил в законную силу. Доводы суда первой инстанции апелляционная коллегия признала обоснованными.

Даурен Махажанов был приговорен к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Других подсудимых по этому делу – Бобрышева и Тюмебаева – признали виновными в посредничестве во взяточничестве. Бобрышева приговорили к году лишения свободы, Тюмебаева – к году и шести месяцам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Следствием установлено, что Махажанов, используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 миллионов тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство. После чего для получения незаконного вознаграждения привлек своих знакомых Бобрышева и Тюмебаева, которые были задержаны при получении денег.

Ранее аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил, что готов уйти в отставку в случае, если вина экс-акима Кентау будет доказана.

Согласно Закону РК «О государственной службе» заявление об отставке госслужащего подается после вступления обвинительного приговора суда в законную силу в течение 10 календарных дней.

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