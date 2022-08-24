На 70 млн тенге оштрафовали недропользователей в Мангистау

Фото: gov.kz

В Мангистауской области недропользователями осуществлялась работа по добыче нефти и попутного газа без соответствующего разрешения на эмиссию в окружающую среду. Их оштрафовали на 70 млн тенге, передает Zakon.kz.

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