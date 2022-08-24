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На 70 млн тенге оштрафовали недропользователей в Мангистау

На 70 млн тенге оштрафовали недропользователей в Мангистау Фото: gov.kz
В Мангистауской области недропользователями осуществлялась работа по добыче нефти и попутного газа без соответствующего разрешения на эмиссию в окружающую среду. Их оштрафовали на 70 млн тенге, передает Zakon.kz.
Специализированной природоохранной прокуратурой Мангистауской области по результатам проведенного анализа установлено, что отдельными недропользователями осуществлялась работа по добыче нефти и попутного газа без соответствующего разрешения на эмиссию в окружающую среду.Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

В ведомстве уточнили, что в адрес Департамента экологии Мангистауской области внесен акт прокурорского надзора.

Недропользователи привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 328 («Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду». – Прим. ред.) КоАП РК (в виде штрафа. – Прим. ред.) на сумму более 70 млн тенге.Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

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