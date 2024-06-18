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Недропользователя в Атырауской области оштрафовали на 12,2 млрд тенге

Недропользователя в Атырауской области оштрафовали на 12,2 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 11:12 Фото: primeminister.kz
В Атырауской области на 12,2 млрд тенге оштрафован неназванный прокуратурой недропользователь, передает Zakon.kz.

Его обвиняют в том, что он сжег аномально высокие объемы сырого (сернистого) газа в объеме 5 млн куб. м, не имея на то экологического разрешения.

"Принятыми мерами прокурорского надзора виновный привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 328 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду), наложен штраф в размере 12,2 млрд тенге". Прокуратура Атырауской области

В ведомстве подчеркнули, что вопрос соблюдения требований экологического законодательства находится на их особом контроле.

Всего в рамках проведенной прокуратурой области проверки в сфере природоохранного законодательства за пять месяцев текущего года в бюджет возмещено более 15,2 млрд тенге.

В феврале на 50 млн тенге оштрафовали крупное ТОО за загрязнение реки Ульба.

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