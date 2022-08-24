Хищения в «Астана LRT»: Каната Султанбекова и Талгата Ардана будут судить заочно

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Нур-Султана начался суд в отношении экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова, председателя правления ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана и их сообщников, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее прокуратурой города Нур-Султана принято решение об утверждении обвинительных актов в отношении экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова, председателя правления ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана и их сообщников. В настоящее время Султанбеков и Ардан скрываются за рубежом и уклоняются от явки. В соответствии с требованиями УПК посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных СМИ прокуратура уведомила Султанбекова и Ардана о необходимости явки на допрос для объявления постановления о квалификации их деяний, но в назначенное время Султанбеков и Ардан не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке. Вместе с тем действующее законодательство предусматривает разбирательство дела в суде в отсутствие подсудимого, когда подсудимый находится вне пределов РК и уклоняется от явки в суд (ст. 335 УПК). В связи с этим дело Султанбекова, Ардана и сообщников было передано в суд, а позже принято в производство Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана.

На заседании защитники семерых осужденных экс-чиновников и сотрудников компаний, которые работали с «Астана LRT», ходатайствовали о запрете фото-, видео-, а также аудиофиксации процесса.

Запретить всем лицам, присутствующим в суде на судебном заседании (офлайн, онлайн), в том числе представителям средств массовой информации, применять и использовать фотографирование, звуко-, видеозаписи и киносъемки в зале судебного заседания в отношении подсудимого Аманжулова Рашида Мажитовича. Адвокат Сауле Акатова

Также несколько аналогичных ходатайств подали адвокаты других фигурантов дела. Суд их удовлетворил.

Выслушав стороны подсудимых и их защитников, суд считает – запретить СМИ применение аудио-, видеозаписей судебного разбирательства, поскольку в этой части практически большая часть подсудимых и их защитников высказались за неприменение аудио-, видеозаписей и фотографирование участников процесса по данному уголовному делу. Но судебное разбирательство по делу проводится в открытом режиме, поэтому СМИ могут присутствовать в уголовном процессе и освещать ход тех событий, которые идут в уголовном процессе, поскольку при предыдущем рассмотрении дела фото и видео не публиковались, а все, что видели и слышали журналисты в зале судебного заседания, они отражали. Была масса публикаций по поводу рассмотрения уголовного дела об LRT в СМИ. В этой части СМИ не лишаются прав присутствовать в уголовном процессе. То есть вы участвовать можете, но видеозапись, фотографирование и аудиозапись по делу вести не вправе, так как большая часть участников процесса против их публикации. Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана Виктория Семенова

На этом судебное заседание на сегодня решено было завершить. Разбирательство продолжится в 10:00 в четверг 25 августа.

Напомним, 28 мая 2021 года в Нур-Султане по делу о хищениях в «Астана LRT» были осуждены семь экс-чиновников и сотрудников компаний, которые работали с «Астана LRT».

Бывшего начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашида Аманжулова приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права работать на госслужбе, суде, в органах местного самоуправления, Нацбанке, нацкомпаниях сроком на 5 лет.

Экс-секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпиисов получил 8 лет лишения свободы. Ему на 5 лет запрещено занимать должности на госслужбе.

Экс-председатель правления АО Astana Innovations Талгат Ашим приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права работать на госслужбе.

Сотрудники предприятий, которые сотрудничали с «Астана LRT», получили от 7 до 8 лет лишения свободы.

Улугбек Ачилов приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Тимура Касабаева признали виновным и приговорили к 8 годам в колонии средней безопасности.

Дулату Мусенову дали 7 лет в колонии средней безопасности.

Даурена Абдыхамитова приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

А бывший председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан и бывший заместитель акима столицы на данный момент объявлены в международный розыск.

7 октября 2021 года дело вернули в прокуратуру для устранения существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства.

12 августа столичная прокуратура направила дело в суд, несмотря на отсутствие Султанбекова и Ардана в Казахстане.