Сотрудники КТЖ подрались с полицейскими во время футбольного матча
Фото: скриншот видео
Сотрудники АО «НК «КТЖ» и Департамента полиции на транспорте подрались во время футбольного матча Чемпионата Казахстана среди госслужащих и сотрудников компаний квазигосударственного сектора, передает Zakon.kz.
Инцидент попал на видео, которое опубликовали в одном из Telegram-каналов.
Корреспонденту Zakon.kz в Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что их команда не принимала участие в турнире.
Позднее выяснилось, что драка произошла между железнодорожниками и сотрудниками ДП на транспорте.
20 августа во время футбольного матча Чемпионата Казахстана среди госслужащих и сотрудников компаний квазигосударственного сектора Qazaqstan Qyzmet Cup между командами ДП на транспорте и КТЖ произошел инцидент. Его участники были удалены с поля. С ними проведена профилактическая беседа. Матч был продолжен. По данному факту заявлений в полицию не поступало. За медицинской помощью никто не обращался.Пресс-служба АО «НК «КТЖ»
Кроме того, как отметили в нацкомпании, «дисциплинарный комитет организаторов турнира постановил дисквалифицировать игроков данных команд на шесть месяцев».
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