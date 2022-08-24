Сотрудники КТЖ подрались с полицейскими во время футбольного матча

Сотрудники АО «НК «КТЖ» и Департамента полиции на транспорте подрались во время футбольного матча Чемпионата Казахстана​ среди госслужащих и сотрудников компаний квазигосударственного сектора, передает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео, которое опубликовали в одном из Telegram-каналов.

Корреспонденту Zakon.kz в Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что их команда не принимала участие в турнире.

Позднее выяснилось, что драка произошла между железнодорожниками и сотрудниками ДП на транспорте.

20 августа во время футбольного матча Чемпионата Казахстана​ среди госслужащих и сотрудников компаний квазигосударственного сектора Qazaqstan Qyzmet Cup между командами ДП на транспорте и​ КТЖ произошел инцидент.​ Его участники были удалены с поля. С ними проведена профилактическая беседа. Матч был продолжен. По данному факту заявлений в полицию не поступало.​ За медицинской помощью никто не обращался. ​Пресс-служба АО «НК «КТЖ»

Кроме того, как отметили в нацкомпании, «дисциплинарный комитет организаторов турнира​ постановил дисквалифицировать игроков данных команд на шесть месяцев».