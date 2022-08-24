Лучших педагогов наградили в Алматинской области

В преддверии нового учебного года в Алматинской области прошло августовское совещание педагогических работников на тему: «Образованная нация: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм».

В новом областном центре – городе Конаеве – прошло пленарное заседание с участием министра просвещения РК Асхата Аймагамбетова, акима Алматинской области Марата Султангазиева, руководителей, заместителей государственных и частных организаций образования, педагогов всех категорий и заслуженных работников педагогического труда.

Открывая заседание, аким Алматинской области отметил, что традиционное августовское совещание, ставшее одним из масштабных мероприятий с момента отделения области, совпало со 110-летним юбилеем государственного деятеля Динмухамеда Ахметовича Кунаева.

Стало доброй традицией в преддверии нового учебного года обсуждать актуальные вопросы и проблемы образования региона, ставить задачи на перспективу. Несомненно, работа по развитию системы образования – один из главных приоритетов государственной политики, это самые надежные и благородные инвестиции. По прогнозу на новый учебный год численность учащихся вырастет на 13 тыс., ожидается прием в первый класс около 39 тыс. учеников. По прогнозным данным, в 2022-2023 учебном году число трехсменных школ достигнет 60 единиц. Учитывая важность проблемы, поручаю акимам районов и города вести работу по привлечению инвесторов для строительства частных школ и по механизму ГЧП. Марат Султангазиев

В своем докладе аким региона рассказал о том, как будет решаться одна из самых актуальных проблем в регионе – трехсменные школы.

До 2025 года по проекту «Комфортная школа» планируется построить 51 школу. Кроме того, область объявила об открытии Gate District с филиалами ведущих вузов и колледжей, школ-лицеев для одаренных детей, медицинского хаба и зоны научного образования на территории G 4 City. Также укрепится материально-техническая база 11 колледжей в рамках национального проекта «Білімді ұлт».

Асхат Аймагамбетов остановился на изменениях в новом учебном году и ответил на важные для педагогов вопросы.

Руководитель Управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева подвела итоги прошедшего учебного года и провела анализ проделанной работы. Она заострила внимание слушателей на необходимости прививать знания, основанные на ценностях, подрастающему поколению, начиная с детского сада и заканчивая школами и колледжами.

На повестке дня пленарного заседания были представлены доклады педагогических работников региона:

директор средней школы №13 Илийского района Аяулым Керимкулова отметила, что проведение ротации руководителей образовательных учреждений, принятых Министерством просвещения, полезно тем, что школа не будет теперь работать на одном уровне, а будет развиваться вместе с новыми идеями нового руководителя;

заместитель директора по методической работе школы-гимназии села Алмалыбак Карасайского района Бопатаева Динара представила собственную авторскую модель процесса наставничества в школе по проекту Mentor school, ставшей зоной повышения квалификации;

директор Алматинского экономического колледжа Касымбек Джаксыбай Нурлыбаевич остановился на проблемах развития партнерства с работодателями в условиях академической самостоятельности колледжей.